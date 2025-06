Jovem ferida após disparos contra casal na via pública no Seixal

Vários tiros foram disparados contra um casal que se encontrava num carro numa rua do Seixal, no distrito de Setúbal, na madrugada de hoje, tendo uma jovem ficado ferida, num caso que está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Segundo fonte da PSP, foram disparados 20 tiros.

Um dos disparos atingiu uma jovem que estava dentro do carro, e que acabou por ser socorrida pelos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal e transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, encontrando-se livre de perigo.

O caso ocorreu na Avenida Vasco da Gama, a poucos metros da esquadra da PSP do Seixal, tendo um dos tiros atingido a montra de uma pastelaria.