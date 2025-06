Portugal teve 634 mortes nas estradas em 2024. É dos piores na Europa a reduzir a mortalidade rodoviária

Portugal está entre os países com pior desempenho na redução da mortalidade rodoviária na última década, em que as mortes na estrada caíram apenas 0,6% enquanto a média europeia foi de 17%. À Renascença, a vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa afirma que o investimento feito em Portugal não teve resultados tão positivos.

Segundo o Relatório Anual do Índice de Performance de Segurança Rodoviária, do Conselho Europeu de Segurança e Transportes, Portugal registou 634 mortes em 2024, apenas menos quatro do que dez anos antes.

Rosa Pita, vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, afirma que "outros países investiram muito mais em segurança rodoviária, que é o caso da Noruega, que muito investiu a todos os níveis, quer na infraestrutura, quer a nível comportamental, de campanhas de formação", enquanto Portugal não o fez.