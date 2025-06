Vem aí muito calor. Temperaturas podem chegar aos 40 graus a partir de quinta-feira

As temperaturas vão subir gradualmente a partir de quinta-feira e até ao fim de semana na ordem dos 10 graus Celsius, prevendo-se em alguma regiões máximas de 40 graus.

De acordo com a meteorologista Ângela Lourenço, em declarações à Lusa, "depois deste início da semana mais ameno e até com ocorrência de precipitação e trovoada em muitos locais do norte e centro, vamos ter uma mudança das condições meteorológicas".

Esta terça-feira, 13 distritos estão com aviso amarelo devido à previsão aguaceiros, por vezes fortes, ocasionalmente sob a forma de granizo, acompanhados de trovoada e de rajadas fortes de vento.

Os distritos de Évora, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 15h00 de hoje e Castelo Branco e Coimbra até às 21h00.

Já os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar com aviso até às 00h00 de quarta-feira.

Segundo Ângela Lourenço, em Portugal continental o tempo vai ser influenciado por um anticiclone que deverá posicionar-se a norte da Península Ibérica e de um vale depressionário que vem do Norte de África.

"Esses dois centros de ação vão trazer uma massa de ar mais quente que vai afetar o continente gradualmente a partir de quinta-feira. Já para o final da semana vamos ter valores de temperatura elevados tipicamente de verão e deverão manter-se até ao inicio da próxima semana", indicou.

Esta terça-feira, as regiões do Alentejo deverão voltar a registar temperaturas máximas entre 35 e 40 graus e até superiores em algumas zonas.

"Esta situação meteorológica caracteriza-se por ser acompanhada de noites mais quentes. Vamos voltar a ter sobretudo na região sul, principalmente no Algarve, as famosas noites tropicais", referiu.

Ângela Lourenço destacou também que estas condições meteorológicas com tempo mais quente e seco e acompanhado pontualmente de vento mais forte vão agravar o perigo de incêndio rural.

"Vamos ter dias e noites muito quentes a abranger quase todo o território no sábado e no domingo, havendo a possibilidade de o início da semana continuar quente. Do ponto de vista formal possivelmente vai haver aqui um episódio que pode configurar uma onda de calor", disse.

Segundo a meteorologista do IPMA, a subida vai ser gradual a partir de quinta-feira, podendo ser de 10 graus Celsius no total.

"Hoje temos uma máxima de 24 graus em Lisboa e depois gradualmente vai subindo e no dia 27, sexta-feira, vai registar 33 e no domingo 38. Beja hoje está com 31 e no sábado estará perto dos 40 graus", disse.