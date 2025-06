Vitor Gonçalves é o novo diretor de informação da RTP

O jornalista Vítor Gonçalves é o novo diretor de informação da RTP, que substituirá no cargo António José Teixeira, afastado na segunda-feira pelo Conselho de Administração da empresa pública de televisão, disse à Lusa fonte da empresa.

Vítor Gonçalves, de 56 anos, é jornalista na RTP há 33 anos, tendo sido diretor-adjunto e correspondente da televisão pública em Washington. Assina neste momento o programa Grande Entrevista, às quartas-feiras, na RTP3.

António José Teixeira era diretor de informação da RTP há mais de cinco anos, tendo sido indigitado para o cargo em 7 de janeiro de 2020.



O novo diretor de informação de televisão linear e digital acumula também a RTP3, aguardando o parecer vinculativo da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

De acordo com o despacho de nomeações, a que a Lusa teve acesso, Teresa Paixão é nomeada diretora de programas estrangeiros, documentários e institucionais linear e digital e Maria Ribeiro Dias Ferreira para diretora de música e artes de palco linear e digital.

Gonçalo Madaíl é o nome escolhido para diretor da RTP2 e RTP Memória, que acumula com imagem e inovação. José Fragoso é nomeado para a RTP1, RTP Internacional e RTP África, acumulando com a ficção nacional e entretenimento linear e digital.

Ambas as nomeações aguardam parecer vinculativo da ERC.

Pedro Braumann é nomeado diretor do núcleo museológico e apoio ao serviço público e Carlos Barrocas diretor de relações institucionais.

Na rádio, o Conselho de Administração nomeou Nuno Jorge Reis Silva diretor para Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP Internacional e RDP África, que também precisa de parecer vinculativo do regulador dos media.

Para diretor de auditoria interna foi nomeado João Paulo Andrade Pereira e para a direção financeira, planeamento e controlo de gestão Hugo Alexandre Brás Rosado, que acumula com os recursos humanos.

A administração liderada por Nicolau Santos confirmou no cargo o diretor de informação de rádio, Mário Galego.

São ainda confirmados nos cargos os diretores de desporto, Miguel Barroso, de conteúdos para público jovem, João Pedro Galveias, (acumula com os serviços digitais), do Centro Regional dos Açores - RTP Açores e Antena 1 (anterior Centro Regional dos Açores), Rui Goulart, do Centro Regional da Madeira - RTP Madeira, Antena 1 e Antena 3, Martim Santos.

Cessam funções José Arantes, que tinha a área de relações institucionais e arquivo, e Isabel Silva Costa, cooperação e RTP África, por se reformarem.

António José Teixeira, Nuno Galopim e João Almeida cessam funções dos respetivos cargos, aguardando parecer vinculativo da ERC.

De acordo com o novo organograma da RTP, aprovado pelo Conselho de Administração, esta é dividida em quatro estruturas: corporativa, operações, conteúdos temáticos e conteúdos programáticos.

Na alçada da área corporativa estão a auditoria interna; recursos humanos; jurídica e "compliance"; financeira, planeamento e controlo de gestão; gestão de património; comercial; marketing e comunicação; relações institucionais; imagem e inovação; e núcleo museológico e apoio ao serviço público.

Na área das operações fica a engenharia e sistemas tecnológicos; Centro de Produção Norte; emissão e arquivo; e produção.

Já na estrutura de conteúdos temáticos estão a informação televisão linear e digital; informação rádio linear e digital; ficção nacional e entretenimento linear e digital; deporto linear e digital; conteúdos para público jovem linear e digital; música e artes de palco linear e digital; e programas estrangeiros, documentários e institucionais linear e digital.

Por último, sob os conteúdos programáticos estão os canais de televisão, os centros regionais dos Açores e da Madeira, as rádios e os serviços digitais.

[notícia atualizada às 23h16]