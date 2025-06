Vitor Gonçalves é o novo diretor de informação da RTP

O jornalista Vítor Gonçalves é o novo diretor de informação da RTP, que substituirá no cargo António José Teixeira, afastado na segunda-feira pelo Conselho de Administração da empresa pública de televisão, disse à Lusa fonte da empresa.

Vítor Gonçalves, de 56 anos, é jornalista na RTP há 33 anos, tendo sido diretor-adjunto e correspondente da televisão pública em Washington. Assina neste momento o programa Grande Entrevista, às quartas-feiras, na RTP3.

António José Teixeira era diretor de informação da RTP há mais de cinco anos, tendo sido indigitado para o cargo em 7 de janeiro de 2020.



Segundo um comunicado do Conselho de Administração a que a Lusa teve acesso, a nova organização da RTP vai passar a ter 23 diretores, contra os atuais 30 diretores e diretores adjuntos, e saíram 97 trabalhadores no âmbito do plano de saídas voluntárias.

O órgão liderado por Nicolau Santos refere que "face aos objetivos inscritos no novo Projeto Estratégico para o triénio 2024-2026 e aos enormes desafios que os media enfrentam entende o Conselho de Administração (CA), depois de cuidada ponderação, ter chegado o momento para a reorganização interna da RTP".