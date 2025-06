Brisa sensibiliza para condução segura quando há trabalhos nas autoestradas

A Brisa, empresa concessionária de várias autoestradas, promove esta quarta-feira uma exposição na área de conforto de Leiria da Autoestrada 1 (A1) para sensibilizar automobilistas para uma condução adequada quando decorrem trabalhos nestas vias.

"A exposição visa chamar a atenção do público para a importância de proteger e respeitar quem trabalha todos os dias para garantir a segurança e o bom funcionamento das autoestradas", referiu a Brisa, numa nota de imprensa.

Entre as 08:00 e as 16:00, na área de conforto Colibri de Leiria, no sentido norte-sul da A1, vão estar em exposição viaturas e equipamentos utilizados em operações de assistência e de trabalhos, para proteção de trabalhadores e clientes.

Além de uma carrinha que presta assistência rodoviária na rede Brisa, com 1.500 quilómetros de autoestrada, os automobilistas vão poder ver um atenuador de impacto transportável, um x-cone e um painel de sinalização luminosa.

Os atenuadores de impacto, que garantem "uma melhor visibilidade da zona de trabalho, são constituídos por uma "almofada" que, numa eventual colisão, se deforma e absorve a energia do impacto, reduzindo a gravidade do acidente para os clientes e impedindo que os veículos que circulam nas autoestradas abalroem trabalhadores".

Em 2024, os 19 atenuadores que operam na rede Brisa registaram, em 10 mil horas de operação, 11 colisões, sem feridos graves, nem vítimas mortais.

Já o x-cone é um dispositivo automático para colocação de cones, que evita que os trabalhadores tenham de sair das carrinhas para os colocar, o que diminui "significativamente a exposição ao risco".

Por sua vez, o painel de sinalização luminosa é "utilizado para sinalização temporária da aproximação às zonas de trabalho", substituindo a colocação manual dos sinais apoiados no solo. Assegura um aumento significativo da sua visibilidade e reduz a exposição ao risco dos trabalhadores.

Na área de conforto de Leiria, o público vai poder também contactar com operacionais da Brisa Autoestradas e ouvir testemunhos de profissionais no terreno.

Citada na nota, a diretora de Segurança e Saúde no Grupo Brisa, Teresa Nobre, afirmou que diariamente há pessoas nas autoestradas que "fazem a manutenção das vias, dos equipamentos, das áreas verdes, da sinalização, das guardas de segurança, o socorro e proteção a veículos, o apoio à resolução de acidentes, a vigilância e trabalhos nas praças de portagem".

"São dezenas de atividades em que o respeito pelas regras de condução é essencial para garantir que estas pessoas estão seguras", realçou Teresa Nobre.

À agência Lusa, esta responsável disse que a campanha de segurança decorre de uma "dupla preocupação, as pessoas que no seu dia a dia trabalham nas autoestradas para garantir que elas estão em condições de circulação e segurança, e os automobilistas".

A diretora assinalou que este ano, até 15 de junho, a Brisa registou 27 situações de viaturas com trabalhadores seus ou de prestadores de serviços envolvidas em acidentes, de que resultou a morte de um cliente (cujo veículo que conduzia foi embater noutro que realizava trabalhos na berma) e quatro feridos ligeiros.

"Houve ainda seis feridos ligeiros entre trabalhadores e prestadores de serviços da Brisa", declarou Teresa Nobre, salientando que o objetivo máximo "é o de que nenhum trabalhador nem cliente seja vítima de acidente em resultado de trabalhos ou atividades nas vias".

A ação desta quarta-feira integra uma campanha europeia da Associação Europeia de Operadores de Infraestruturas Rodoviárias com Portagem, de que a Brisa faz parte, e envolve operadores de 19 países.

"Sob o mote "S(he) Works, I Care", a iniciativa apela à empatia dos condutores, ao respeito pelo Código da Estrada e à adoção de comportamentos preventivos que evitem tragédias".