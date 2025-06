Conselho de Redação questiona legalidade da reestruturação editorial na RTP

O Conselho de Redação da RTP denunciou esta quarta-feira não ter sido auscultado sobre a exoneração da direção de informação da empresa pública de televisão e a definição da nova estrutura editorial, considerando que tal "compromete a legalidade" do processo.

"Os MECR-TV [membros eleitos do Conselho de Redação da televisão] manifestam a sua profunda preocupação com a forma como este processo foi conduzido", sustentam em comunicado, acrescentando que "a sua exclusão do processo de reestruturação levanta sérias dúvidas quanto à transparência e legitimidade da decisão tomada".

De acordo com o comunicado — emitido esta quarta-feira na sequência de uma reunião extraordinária dos MECR-TV, na terça-feira , a decisão de exoneração "foi comunicada sem consulta prévia" deste órgão, "em violação do princípio legal" que determina a sua "participação em decisões que afetam diretamente a orientação editorial e a organização do trabalho jornalístico".

Os membros do Conselho de Redação da RTP dizem ainda que "não foram envolvidos na definição da nova estrutura editorial, nem tiveram acesso prévio ao projeto apresentado", sustentando que "esta ausência de diálogo compromete a confiança entre a redação e a administração".