Diretora-Geral da Saúde desmente aumento de mortes por água contaminada e falta de higiene

A Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado, desmente um aumento do número de mortes associadas a fontes de água contaminadas e à falta de higiene. Essas conclusões foram avançadas esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em declarações à Renascença, a responsável esclarece que os números apresentados decorrem de uma quebra de série estatística relacionada com uma alteração metodológica introduzida em 2018. Segundo Rita Sá Machado, essa mudança afeta a comparabilidade dos dados ao longo do tempo.

