Entravam na Segurança Social Direta e furtavam prestações sociais. PJ detém 45 suspeitos de burlas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira 45 pessoas, em Lisboa, Setúbal, Porto, Coimbra, e Bragança, no âmbito da operação “Constelação” contra burlas informáticas no serviço Segurança Social Direta.

Em comunicado, a PJ esclarece que no decurso da operação “foram realizadas 51 buscas” e “detidas 45 pessoas fortemente indiciadas pela prática de crimes de associação criminosa, burla informática, falsidade informática e acesso ilegítimo e indevido”.

A nota acrescenta que “de acordo com a investigação desenvolvida, pelo menos desde junho de 2024, a organização, constituída por vários grupos com ligações entre si, conseguiu aceder ilegitimamente às contas pessoais de centenas de utentes do serviço Segurança Social Direta e proceder à alteração do IBAN que estava registado para recebimento de diferentes prestações sociais (pensão de velhice, subsídio de desemprego, subsídio de doença, rendimento social de inserção e abono de família), que passaram a ser transferidas para contas bancárias controladas pelos suspeitos”.

Segundo a polícia de investigação criminal, foram “identificadas até ao momento 531 vítimas, muitas delas especialmente vulneráveis, que necessitavam daqueles rendimentos para sua sobrevivência, ascendendo o prejuízo sofrido a cerca de 228 mil euros”.

Na sequência das buscas domiciliárias, a PJ procedeu “à apreensão de equipamentos informáticos, documentação bancária e telemóveis”.

Ainda de acordo com a PJ, “os detidos, 35 homens e 10 mulheres, com idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos, serão presentes à autoridade judiciária competente, no Ministério Público”.