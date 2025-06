Falta de professores vai acentuar-se e há regiões do país onde a situação vai ser ainda mais critica

À Renascença , Isabel Leite, do conselho consultivo do Edulog, diz que o retrato feito pelo “think thank” para a Educação da Fundação Belmiro de Azevedo, mostra uma classe envelhecida.

A falta de professores em Portugal vai agravar-se nos próximos anos, com impacto mais crítico em regiões como o Algarve e Lisboa. A conclusão é do Balanço Anual da Educação 2025, um relatório lançado pela primeira vez pelo Edulog.

Estudo do "think tank" Edulog alerta para o facto (...)

Isabel Leite considera ainda que são positivas, as medidas implementadas pelo ministro Fernando Alexandre para ter mais docentes nas escolas, mas não são suficientes e acredita que tem de haver novas medidas para o país não retroceder na formação das novas gerações.

“Toda a classe política já está bastante alerta para este problema, já foram implementadas várias medidas e certamente serão reforçadas nos próximos tempos para conseguirmos dar resposta e para conseguirmos garantir que não vamos perder a evolução que fizemos do ponto de vista de escolarização de toda a população, sobretudo ao nível do básico e do secundário, e que não temos aqui um retrocesso provocado por falta de professores, retrocesso do ponto de vista da qualidade e da capacidade de formar as próximas gerações”, assinala.