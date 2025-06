IGAS nega que morte de utente tenha sido provocada por greve do INEM

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) nega que a morte de um utente tenha sido provocada pela greve dos técnicos do INEM.

Em comunicado, a IGAS refere que um relatório seu concluiu que a morte de uma pessoa "poderia ter sido evitada caso tivesse havido um socorro, num tempo mínimo razoável", mas reitera que a eventual demora no socorro "não é atribuída à existência de greve no INEM, nem sequer a uma demora no atendimento da chamada pelo CODU".

Segundo o relatório, as causas da demora serão outras, alegadamente relacionadas com alegada “falta de zelo, de cuidado e de diligência” de dois profissionais em concreto que intervieram no processo de socorro.

Sobre esses comportamentos, o relatório refere que os profissionais “não atuaram segundo as boas práticas da emergência médica”.

"Em resumo, as causas das falhas no socorro deste caso terão, alegadamente, sido comportamentos individuais subsequentes ao atendimento da chamada de emergência, e não a greve do INEM", aponta o comunicado, para esclarecer o que diz ter sido "aventado por alguns".