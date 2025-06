Linha Azul do Metro de Lisboa condicionada entre Laranjeiras e Santa Apolónia

A linha Azul do Metropolitano de Lisboa está, esta quarta-feira, com a circulação condicionada. O Metro não circulou no troço entre as estações de Laranjeiras e Santa Apolónia (mais de metade da linha Azul) entre as 16h e as 17h44.

Segundo a empresa, a circulação foi interrompida às 15h55 "devido a causa alheia ao Metro", e "não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada".

Às 17h44, a Metro de Lisboa mudou o estado da linha para circulação condicionada, indicando que "o tempo de espera pode ser superior ao normal".

O portal da Proteção Civil indica uma ocorrência de atropelamento ferroviário na freguesia de Santo António, em Lisboa, na zona entre as estações do Marquês de Pombal e Avenida. O alerta para a ocorrência foi dado às 16h08 — 30 operacionais foram destacados, com o apoio de sete veículos.