PJ e Policia Nacional espanhola desmantelam laboratório de cocaína em Badajoz

A Polícia Judiciária (PJ) e a Policia Nacional de Espanha desmantelaram, no dia 19 de junho, na cidade espanhola de Badajoz, “um dos maiores laboratórios de extração, transformação e empacotamento de cocaína daquela região e detiveram sete pessoas pertencentes a uma organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de estupefacientes”.

Em comunicado, a PJ dá conta que “a investigação teve início com a partilha de informação pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ às autoridades espanholas, alertando-as para a possibilidade de um camião carregado com produtos químicos poder entrar em território espanhol através de Badajoz”.

“A partir desse momento, as duas polícias deram início a uma discreta operação de vigilância na rodovia A-5, tendo localizado o referido camião a entrar no complexo industrial "El Nevero", em Badajoz, onde acabou por descarregar uma grande quantidade de bidões, com produtos químicos”, acrescenta a nota.

De acordo com a PJ, apesar dos suspeitos adotarem medidas extremas de segurança, utilizando diferentes dispositivos para evitar a sua geolocalização, os investigadores conseguiram localizar o local onde funcionava o laboratório de extração, transformação e empacotamento de cocaína.

No âmbito da operação, “foram encontrados cerca de 46 Kg de cocaína embalada e pronta para venda; 20 Kg de cocaína em processo de decantação; mais de 100 bidões com substâncias químicas (acetonas); nove veículos de gama alta; bloqueadores de frequência; detetores de rastreadores e vários telemóveis”, adianta a polícia de investigação criminal.

Fonte policial disse à Renascença que há dois portugueses entre “os sete detidos, todos homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 47 anos, alguns com antecedentes criminais”. Presentes à autoridade judiciária competente ficaram todos “em prisão preventiva”.