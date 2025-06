Pré-escolar. Educadores têm mais crianças por sala do que média da OCDE

O Balanço Anual da Educação 2025, elaborado pelo “think tank” da Fundação Belmiro de Azevedo, a que a Renascença teve acesso, reconhece o esforço do país em garantir a universalização do pré-escolar, mas avisa que é preciso garantir condições para dar uma resposta de qualidade.

Com cerca de 94% das crianças dos 3 aos 5 anos integradas na rede, Isabel Leite, do conselho consultivo do Edulog, alerta para o rácio de crianças por educador estar acima da média da OCDE, o que pode comprometer a qualidade.

“Em termos de média nacional, estamos um bocadinho acima daquilo que é a média dos restantes países da OCDE, onde temos um rácio de cerca de 15 crianças e nós no todo nacional estamos com uma média de 15.6. Mas esse rácio é claramente superior, chega quase aos 20 em algumas regiões do país e noutras, claramente inferior, aproximando-se das 10, 8 crianças”, aponta.

As regiões com maior pressão são Lisboa e Setúbal, onde o ensino privado tem estado a colmatar a falta de uma rede de pré-escolar pública.

O estudo revela ainda que a falta de professores se vai acentuar, principalmente em algumas regiões, com uma classe envelhecida. Isabel Leite considera positivas as medidas do atual Ministério da Educação, mas aponta que não são suficientes e acredita que tem de haver novas medidas.

São conclusões do Balanço Anual da Educação, publicado pelo Edulog, que incidiu entre os anos de 2019 e 2023.