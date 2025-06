Tempo muda na quinta-feira. Vem aí tempo seco e muito quente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu em geral muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir da manhã, mas persistindo a nebulosidade em alguns locais do Norte e Centro.

As previsões apontam também para a possibilidade de períodos de chuva fraca no litoral oeste até ao meio da tarde e possibilidade de aguaceiros dispersos no interior Norte e Centro até ao início da tarde, ocasionalmente acompanhados de trovoada até ao início da manhã.

Segundo o IPMA, deve registar-se uma pequena subida de temperatura na região sul e no interior, e uma pequena descida de temperatura no litoral Norte e Centro.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 21ºC, em Viana do Castelo, e os 32ºC, em Évora, e as temperaturas mínimas entre os 12º C, na Guarda, e os 18ºC, em Aveiro e Setúbal.

Os concelhos de Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, e Tomar, no distrito de Santarém encontram-se em perigo muito elevado de incêndio rural.

De acordo com o IPMA, a partir de quinta-feira, dia 26, a ação conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores, que se irá estender em crista para o Golfo da Biscaia, e um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, “dará origem ao transporte de uma massa de ar proveniente do norte de África, favorável a uma situação meteorológica de tempo quente e seco”.

A temperatura do ar, já acima dos valores da normal climatológica do mês de junho na maior parte do território continental, irá registar uma subida gradual, com os valores mais elevados a partir de dia 28, quando deverão variar entre 35 e 40°C na generalidade do território, com exceção de alguns locais do litoral Norte e Centro, e valores entre 40 e 44°C na região Sul, vale do Tejo e vale do Douro.

“A temperatura mínima irá registar valores próximos de 20°C em grande parte do território, em especial na região Sul, onde poderá não baixar de 25°C em alguns locais, nomeadamente no litoral do Algarve e região de Portalegre”, indica o IPMA, em comunicado.