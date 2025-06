Trabalhadores com mestrado podem ganhar quase o dobro dos que apenas fizeram o secundário

Estudar compensa. Esta é uma das grandes conclusões do Balanço Anual da Educação, um relatório lançado pela primeira vez pelo Edulog — o "think thank" para a Educação da Fundação Belmiro de Azevedo —, que aponta que ter um mestrado pode significa ganhar quase o dobro de quem que só tenha o ensino secundário.

O estudo aponta que um trabalhador com mestrado ganha cerca de 80% acima de alguém com apenas o 12.º ano concluído. No caso dos licenciados, a diferença salarial é de 45%. Os investigadores alertam ainda para a baixa presença de filhos de famílias desfavorecidas em mestrados.



Para Isabel Leite, do conselho consultivo do Edulog, "a licenciatura tem perdido progressivamente valor no mercado de trabalho", mostrando "que há claramente uma preferência no mercado de trabalho por qualificações cada vez mais mais elevadas".

A responsável do think thank diz que "quanto mais longo for o percurso educativo, menor a probabilidade de desemprego", já que "o risco de desemprego é consideravelmente menor em relação a jovens que têm, por exemplo, só o ensino básico ou só o ensino secundário".