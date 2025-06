5% do PIB para a Defesa é meta ambiciosa, diz Gouveia e Melo

Henrique Gouveia e Melo considera que é ambiciosa a meta traçada pelos aliados na cimeira da NATO, 5% do PIB para investimentos na defesa até 2035.

"A meta é muito ambiciosa, no entanto, alguém vai ter de julgar entre a meta ambiciosa e perceber onde se põe a fasquia, porque se for inferior a um determinado número, que tem de ser calculado, pode afetar a segurança europeia”.

O candidato a Belém questiona: “Qual o preço disso? Quanto é que valorizamos a nossa segurança, liberdade e capacidade de resistir a autocracias e que nos impunham uma vontade exterior? Esse preço tem de ser definido pelos governos e opinião pública".

Portugal assumiu que cumprirá a meta de 2% já este ano e assume que fará caminho no sentido de uma percentagem maior mas sem comprometer outros investimentos e necessidades nacionais.

Questionado sobre se esta é uma boa estratégia, Gouveia e Melo considera que o caminho deve ser esse, mas sem esquecer a urgência da Defesa.

“É uma prioridade, o que não significa que tenha de afetar outras prioridades. De forma ideal temos de encontrar processos de eficiência e de reinvestimento na economia que compensassem esse investimento na Defesa. É um problema típico da governação. Os governos têm de investir de forma inteligente , em áreas de duplo uso em termos tecnológicos, essa produção melhora a economia”, disse.

Henrique Gouveia e Melo falava no Campus de Justiça, em Lisboa, onde foi hoje testemunhar num processo de injúrias e tentativas de agressão quando era na altura líder da Task Force para a vacinação covid-19.

“Almoço com pessoas, não com organizações”

Gouveia e Melo, candidato à Presidência da República, diz que não almoça com organizações mas sim com pessoas. É a reação à noticia hoje avançada pelo Correio da Manhã que dá conta de que participa esta quinta feira, como orador convidado, num almoço organizado por um grupo de elite maçónico.

'Na sociedade portuguesa há muita gente que pertence à maçonaria. Almoço com muita gente e janto com muita gente, não pergunto se pertence, ou não à maçonaria, almoço com pessoas, grupos profissionais e não almoço com organizações, com a maçonaria, com o PSD, com o PS. Os almoços não sao secretos, não há secretismo senão não sabiam”.

Questionado sobre se não tinha nada a adiantar sobre este o almoço, que poderia criar desconfiança junto dos portugueses, respondeu, “eles se quiserem depois posso dizer-lhes qual foi o menu”.

A iniciativa, segundo o jornal, terá lugar no Grémio Literário, em Lisboa, e é promovida pelo Clube 50, que reúne vários maçons.