Alterações à Lei da Nacionalidade leva a corrida às conservatórias

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado denuncia uma corrida às conservatórias, por causa das alterações à Lei da Nacionalidade, propostas pelo Governo.

À Renascença, Arménio Maximiano diz que o tempo de espera vai, obrigatoriamente, agravar-se, numa altura em que ainda há 700 mil processos pendentes e faltam muitos funcionários.

A alteração à lei implica um aumento de prazos no que toca à obtenção da cidadania portuguesa. "Provocou uma corrida às conservatórias, porque as pessoas querem aproveitar o prazo que ainda está em vigor", explica. o representante sindical.

Arménio Maximiano diz que é expectável que, nos próximos meses, entrem pedidos que só seriam feitos "daqui a dois ou três anos".

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado lamenta que este aumento de novos pedidos não tenha sido acautelado pelo Executivo e receia que a situação no verão se torne caótica.

Até porque, nos próximos meses, esta maior procura vai coincidir com as férias dos funcionários e a chegada de muitos emigrantes da diáspora com questões para tratar.

"Os pedidos de nacionalidade já estavam numa situação completamente caótica. Faltam 266 conservadores de registos e faltam 1.981 oficiais de registo. São números do Governo para o cumprimento da missão", aponta.