Detidos em Lisboa três suspeitos de organização criminosa internacional

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade de Ação Fiscal deteve na segunda-feira no distrito de Lisboa três suspeitos portugueses de pertencerem a uma organização criminosa internacional que se dedicava a fraude fiscal.

Em comunicado, a GNR esclarece que “o esquema fraudulento assentava na criação de circuitos de faturação fictícia e simulação de negócios, com vista à evasão e fraude ao IVA, num montante superior a 10 milhões de euros”.

A operação, designada “BAIXA”, foi coordenada pelo gabinete da EPPO em Berlim, na Alemanha, teve início a 20 de março de 2025, e foi liderada pela Procuradoria Europeia (EPPO).

Em Portugal, a GNR deu cumprimento a três mandados de detenção europeus a dois homens e uma mulher, com idades entre os 22 e os 25 anos, suspeitos de envolvimento na organização criminosa em investigação.

“Na sequência das diligências policiais realizadas, foram executados 28 mandados de busca domiciliária e não domiciliária nas cidades alemãs de Leipzig e Munique, tendo como objetivo desmantelar uma rede criminosa internacional dedicada à obtenção de vantagens patrimoniais ilegítimas”, lê-se no comunicado.

De acordo com a GNR, no decorrer da investigação, e após ter sido identificado o envolvimento dos três cidadãos portugueses na organização criminosa, a guarda realizou quatro buscas domiciliárias e deu cumprimento a três mandados de detenção europeus, tendo os suspeitos sido “indiciados pela prática do crime de fraude fiscal qualificada”.

Os detidos foram presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa, na passada terça-feira, tendo sido conduzidos para celas de detenção, onde aguardam os trâmites processuais subsequentes à sua extradição para a Alemanha.

A operação contou com a participação de 20 militares da Unidade de Ação Fiscal, bem como com o apoio da estrutura de investigação digital forense da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública (PSP). As diligências foram igualmente acompanhadas por oito investigadores alemães.