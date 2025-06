Eduardo Oliveira e Sousa pede maior rendimento para os agricultores

“A Europa está a demorar a tomar decisões nesse sentido. Foi muito rápida a criar as normas, as tais políticas públicas que têm consequências, porque rapidamente aquilo se transforma numa imposição fiscal, numa imposição de retenção de valores que os agricultores têm direito a receber. Isso é um papão. O pior que pode acontecer é sermos confrontados com determinada política pública que, em vez de promover, retrai através do medo que impõe ao setor.”

A conferência "Sustentabilidade e Competitividade: uma união ou um conflito?" decorre no Palácio do Infantado, em Samora Correia, e é promovida pela Renascença e pela Companhia das Lezírias. A conferência junta especialistas de várias áreas, para refletir sobre o equilíbrio entre os desafios ambientais que se colocam hoje ao planeta e ao país, e sobre a viabilidade económica do setor agrícola, com foco no futuro sustentável do setor.