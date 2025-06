Homem morre após ser abalroado por comboio em passagem de nível de Alverca

Um homem de 83 anos morreu esta quinta-feira numa passagem de nível em Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, após a sua viatura ter sido abalroada por um comboio, condicionando a circulação na Linha do Norte, avançou fonte policial.

Segundo informou fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, um automobilista de 83 anos morreu após o veículo ligeiro em que seguia ter sido abalroado por um comboio na passagem de nível de Argibay, também conhecida por Adarse, em Alverca, tendo "sido arrastado cerca de 200 metros ao longo da linha".

A mesma fonte acrescentou à Lusa que testemunhas referiram que as cancelas da passagem de nível estavam em baixo e que o octogenário "tentou passar", mas foi atingido pela composição que circulava no sentido sul-norte.

Fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP), que gere a infraestrutura ferroviária, revelou que o abalroamento ocorreu pouco depois das 17:45 e que a passagem de nível automática estava operacional, ainda decorrendo pelas 20:00 as operações de desencarceramento e de investigação pelas autoridades policiais.

A circulação ferroviária processou-se alternadamente numa via até cerca das 19:25, altura em que foi suspensa na totalidade da linha para remoção da viatura acidentada e do corpo do seu único ocupante, explicou a fonte da IP.

Segundo a mesma fonte, às 20:25, ainda não havia previsão para o fim dos trabalhos de remoção do veículo.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o abalroamento, que ocorreu em Alverca do Ribatejo e Sobralinho, no distrito de Lisboa, mobilizou 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.