Incêndio no Atrium Saldanha obriga à evacuação de centro comercial e escritórios em Lisboa

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira no Centro Comercial Atrium Saldanha, em Lisboa, obrigando à retirada de várias pessoas tanto da área comercial como da zona de escritórios do edifício.

De acordo com informações prestadas à Renascença por fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, as chamas terão começado numa frigideira, num dos restaurantes do centro comercial. Apesar do susto, não há registo de feridos graves.

Um homem foi, no entanto, transportado para o Hospital de São José após sofrer um pico de ansiedade.

Mais de uma dezena de bombeiros, apoiados por seis viaturas, encontram-se no local a realizar operações de desfumagem, com o objetivo de garantir a segurança do edifício.

Ainda não há previsão para a reabertura do centro comercial. Nas redes sociais já se encontram vídeos do momento do acidente.