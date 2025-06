João Duque. Inovação é "a ponte entre os dois mundos" da sustentabilidade e competitividade

"Não são inimigas, não podem ser. Pelo contrário, a competitividade é essencial para garantir que conseguiremos crescer de modo sustentável , de modo a providenciar os meios alimentares ou as matérias primas em quantidade suficientes para uma população crescente e mais consumidora", afirmou o economista, para quem "ser competitivo não é ser predatório, é usar os recursos de forma inteligente" , "inovar com ética" e "crescer sem destruir".

Na conferência da Renascença , que decorre em Samora Correia em parceria com a Companhia das Lezírias, o presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão apontou que a "grande oportunidade é fazer com que sustentabilidade e competitividade se reforcem mutuamente" com inovação "na técnica, na gestão, nos modelos de negócio, a ciência, o conhecimento, a digitalização".

João Duque cita dados de índices de desempenho ambiental para afirmar que "os países mais desenvolvidos são os que mais estão a enfrentar, com melhor performance, os desafios ambientais mais críticos, mostrando que não são os cuidados com a economia sustentável que retraem o desenvolvimento económico, pelo contrário, eles estimulam o desenvolvimento económico".

O economista aponta que as deficiências de Portugal neste capítulo estão ligadas à "vitalidade dos ecossistemas, na efetivamente proteção das áreas protegidas, marinhas ou não, a defesa da floresta e da sua integridade, nas pescas e na proteção dos seus ecossistemas, na agricultura e em particular no uso de fertilizantes predadores".

Já os pontos fortes do país estão "concentrados na gestão da água, captação, tratamento e reutilização".

João Duque ressalva que a sustentabilidade não pode ser apenas ambiental, mas "também social", sendo necessário "respeitar os trabalhadores, integrar comunidades, formar os jovens, garantir uma distribuição dos rendimentos que é estimulante, mas não descompensada, a ponto de tornar indignas e chocantes as diferenças sociais em que o benefício de muitos poucos se funda na miséria de muitos".

A conferência "Sustentabilidade e Competitividade: uma união ou um conflito?" decorre no Palácio do Infantado, em Samora Correia, e é promovida pela Renascença e pela Companhia das Lezírias. A conferência junta especialistas de várias áreas, para refletir sobre o equilíbrio entre os desafios ambientais que se colocam hoje ao planeta e ao país, e sobre a viabilidade económica do setor agrícola, com foco no futuro sustentável do setor.