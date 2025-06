O Movimento “Menos Ecrãs, Mais Vida” duvida da eficácia da proibição de telemóveis só até ao 6º ano de escolaridade, uma medida ponderada pelo Governo para o próximo ano letivo.

O movimento alega que os alunos dos 2.º e do 3.º ciclos convivem no mesmo espaço escolar e, por isso, quer saber como vão ser aplicadas as regras de proibição de telemóveis. Esta é uma das questões dirigidas ao ministro da Educação numa carta a que a Renascença teve acesso.

A porta-voz do movimento, Mónica Pereira, diz que a dúvida é partilhada por muitas famílias.

“Há várias famílias a questionar-nos exatamente sobre isso. Os seus filhos não tendo acesso ao smartphone, portanto, alunos do 6º ano, terão com a convivência com alunos mais velhos a possibilidade, obviamente, de aceder continuamente aos conteúdos, por exemplo, conteúdos pornográficos, jogos online no recreio”, assinala.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nestas declarações à Renascença, Mónica Pereira acusa ainda o Governo de ser pouco ambicioso ao limitar os telemóveis só até ao 2.º ciclo, considerando que a medida fica longe das medidas implementadas pela maioria dos parceiros europeus.

“Parece-nos que é pouco ambiciosa, quando é comparada com outros países que até já limitam ao 12.º ano. A maioria dos países europeus limitam até ao 9º, nós por cá com esta medida estaremos a ser muito pouco ambiciosos”, aponta.