Novo IRS beneficia classe média que estava a “desaparecer”, diz fiscalista

Deveria o governo liderado por Luís Montenegro ter beneficiado mais os primeiros escalões, de quem tem menos capacidade económica?

"Acho que podia ter sido uma aposta, mas quem foi mais penalizada foi a classe média que está a desaparecer em Portugal. Não há economia que funcione sem formação mais elevada. Se queremos economia competitiva e ter capacidade de atração de pessoas, esse é um dos elementos mais importantes", afirma.

O governo anunciou uma proposta de redução do IRS com alívio fiscal estimado em 500 milhões de euros, uma medida que, segundo o primeiro-ministro, pretende beneficiar as famílias.

Para dar um exemplo para um trabalhador dependente com rendimentos brutos mensais de mil euros deverá haver uma poupança de 34 euros, já um trabalhador que recebe três mil euros brutos mensais deverá poupar 207 euros.