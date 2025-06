Pais protestam por escola não renovar matrícula de alunos autistas em Barcelos

Duas dezenas de pais manifestaram-se esta quinta-feira junto ao Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, em Barcelos, contra a decisão do diretor de não permitir a renovação de matrícula no 12.º ano de dois alunos com autismo.

Em causa estão alunos com 18 e 19 anos que, por falta de respostas sociais na região, vão ter de ficar em casa a partir de agora e, como não podem ficar sozinhos, um dos progenitores vai ter de deixar o trabalho para cuidar deles.

"É de lamentar a enorme falta de sensibilidade do diretor do agrupamento, que, ainda por cima, é professor de Religião e Moral", disse Sofia Cruz, mãe do aluno com 19 anos.

Sofia Cruz disse que o filho está há cinco anos inscrito para uma vaga de num centro de atividades e capacitação para a inclusão (CACI).

"Contava que a escola deixasse o meu filho ficar mais um ano, mas o diretor disse-me que não há a mínima hipótese, que a escola não é a resposta para estas situações e que não quer abrir precedentes. Mas a verdade é que já houve um precedente", referiu.