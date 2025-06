PJ detém em Albufeira homem suspeito de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, deteve, fora de flagrante delito, em Albufeira, um homem suspeito da autoria de crimes de abuso sexual de crianças agravado, de coação agravada e de tráfico estupefacientes.

Em comunicado, a PJ esclarece que “os crimes ocorreram em maio do corrente ano, em ambiente familiar, na zona de Albufeira, sendo as vítimas, menores de 14 anos, conhecidas do agressor”.

“Atenta a natureza dos crimes em causa e a gravidade dos factos apurados, foi emitido um mandado de detenção para o autor dos crimes, bem como mandados de busca domiciliária e não domiciliária a residências e lugares associados ao suspeito, onde foram recolhidos indícios da atividade criminosa de tráfico de estupefacientes”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, o detido, com 36 anos, “com antecedentes policiais pelo mesmo tipo de crimes, vai ser presente à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das medidas de coação”.

A direção do inquérito está a cargo do DIAP de Albufeira.