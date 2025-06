PJ faz buscas à Câmara de Oeiras e de Grândola por suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quinta-feira buscas à Câmara de Oeiras e à Câmara de Grândola no âmbito de "investigação a eventuais crimes de prevaricação, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio e abuso de poderes e violação de regras urbanísticas".

Em comunicado, a PJ esclarece que realizou esta manhã, “duas operações policiais, para cumprimento de mandados de busca, emitidos pelo DIAP Regional de Lisboa e de Évora, nas Câmaras Municipais de Oeiras e de Grândola e em empresas do setor turístico, no âmbito de investigação a eventuais crimes de prevaricação, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio e abuso de poderes e violação de regras urbanísticas”.

“Estas diligências visaram a recolha de elementos documentais, com vista ao desenvolvimento e conclusão, tão breve quanto possível, das investigações em curso”, acrescenta a nota.

Em declarações esta tarde aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal disse que teve conhecimento das buscas pela comunicação social e negou qualquer envolvimento da autarquia, que, assegura, mantém uma posição de “total transparência”.

As instalações da Câmara Municipal de Oeiras já foram alvo de várias buscas em diferentes processos que estão em curso, nomeadamente, visando o departamento de urbanismo por onde passam todas as licenças de construção no concelho.