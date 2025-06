PJ faz buscas à Câmara de Oeiras e de Grândola por suspeitas de corrupção

(em atualização)

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar esta quinta-feira buscas à Câmara de Oeiras para recolha de elementos de prova sobre eventuais crimes relacionados com desvio de fundos públicos de organismos da autarquia. A notícia foi avançada pela CNN Portugal e, entretanto, confirmada à Renascença por fonte da PJ.

De acordo com a estação de televisão, estão em causa suspeitas de crimes como corrupção, prevaricação ou participação económica em negócio.



Fonte da Câmara Municipal de Oeiras, liderada por Isaltino Morais, confirmou à Renascença as buscas e adiantou que estão relacionadas com contratos celebrados com a empresa municipal Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação.

Já a PJ diz que as buscas começaram esta quinta-feira “de manhã cedo”, adiantando que estão em causa “suspeitas de corrupção”, remetendo mais informação para breve, através de comunicado.



As instalações da Câmara Municipal de Oeiras, já foram alvo de várias buscas em diferentes processos que estão em curso, nomeadamente, visando o departamento de urbanismo por onde passam todas as licenças de construção no concelho.