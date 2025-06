Procurador-Geral da República espera conclusão do caso Spinumviva até 15 de julho

O Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, espera que a averiguação preventiva ao caso Spinumviva esteja concluída até ao próximo dia 15 de julho, mas não deixa garantias.

Em entrevista à Radio Observador, Amadeu Guerra fala da “admiração por Luís Montenegro”, mas garante que o primeiro-ministro será tratado como os restantes cidadãos, sublinhando que a abertura da averiguação preventiva é a prova da sua independência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O PGR assegura que “se houver fundamento para abrir inquérito, nós abriremos inquérito, como é evidente, como acontece para todos os cidadãos”.

“As pessoas conhecem-me, sabem o tempo que estive no DCIAP, que processos mediáticos é que eu tive. Nunca fui pressionado por ninguém para não acusar, ou não andar com o processo, ou não denunciar. Para mim, as regras são iguais para todos os cidadãos”, garante Amadeu Guerra.