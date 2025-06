Recorde a Conferência “Sustentabilidade e Competitividade: união ou conflito?”

Como equilibrar as grandes questões ambientais e económicas numa perspetiva agrícola? Descubra nesta conferência da Renascença em parceria com a Companhia das Lezírias.

Acompanhe esta manhã de debates no Palácio do Infantado, em Samora Correia, onde especialistas de várias áreas debatem o futuro sustentável da agricultura.

Consulte aqui o Programa:

9h30 – Acolhimento

9h45 – Sessão de abertura:

- Sónia Ferreira – Administradora da Companhia das Lezírias





9h55 – Keynote Speaker:

- João Duque - Presidente do ISEG



10h15 – 1.º Painel:

- Henrique Pereira dos Santos – Arquiteto Paisagista

- Luís Rochartre Álvares – Sustainability │ Business Transformation Executive

- Teresa Andresen - Arquiteta Paisagista

- Nuno Oliveira - NBI - Natural Business Intelligence





11h00 – Intervalo





11h15 – 2.º Painel:

- João Coimbra – Quinta da Cholda Sociedade Agrícola

- Luís Souto Barreiros - Agência para o Clima

- Rodrigo Tavares - Nova SBE

- Rui Veríssimo Baptista - Companhia das Lezírias





12h30 – Encerramento

- Eduardo Oliveira e Sousa – Presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias