​Refeições escolares em Lisboa. Câmara vai manter 50% de desconto

O executivo da Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai manter a renovação do desconto de 50% nos almoços fornecidos nas escolas da cidade. A informação é avançada à Renascença por fonte da autarquia.

É a continuidade da medida avançada há dois anos, quando o executivo de Carlos Moedas aprovou um apoio extraordinário às famílias, para ajudar a combater os efeitos da alta inflação que se verificava. Os alunos não beneficiários de escalão da Ação Social Escolar (ASE) passaram a pagar metade do valor do almoço, passando de 1,46 euros a 0,73 euros, valores que se vão manter no ano letivo de 2025/2026.

O executivo pretende ainda manter o reembolso do valor dos livros de atividades e fichas de apoio aos manuais escolares, bem como o apoio para os alunos de 10.º ano de escolaridade que necessitem comprar máquina calculadora para utilização nos exames nacionais do secundário.

Fonte da autarquia considera que “estas ações refletem a prioridade estratégica que a CML atribui à Educação, traduzindo-se num investimento direto nas condições de aprendizagem, na igualdade de oportunidades e no sucesso educativo de todos os alunos”.