Vem aí uma onda de calor, com temperaturas acima dos 40 graus. Veja os conselhos da DGS

A partir desta quinta-feira, prevê-se uma subida gradual das temperaturas, com os valores mais elevados a partir de sexta-feira, quando deverão variar entre 35 e 40°C na generalidade do território, com exceção de alguns locais do litoral Norte e Centro, e valores entre 40 e 44°C na região Sul, vale do Tejo e vale do Douro.

Segundo o IPMA, hoje o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao início da manhã nas regiões Norte e Centro.

O vento será em geral fraco de noroeste, soprando por vezes moderado a forte (até 40 km/h) nas serras do litoral Centro e Sul e, durante a tarde, na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 25ºC, na Guarda, e os 35ºC, em Beja, e as temperaturas mínimas entre os 12º C, em Bragança, e os 20ºC, em Faro.

A exposição à radiação ultravioleta vai apresentar esta quinta-feira um risco muito elevado em todo o território continental.

Neste sentido, o IPMA aconselha ao uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Sexta e sábado com avisos laranja e amarelo

Na sexta-feira, o calor vai intensificar-se gradualmente, com previsões de temperaturas acima de 40 ºC em várias regiões do Interior, particularmente no Alentejo, prevendo-se a presença de poeiras em suspensão a partir da tarde na região Sul, estendendo-se ao restante território nos dias seguintes.

Devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”, Évora, Faro, Setúbal, Beja e Portalegre vão estar sob aviso laranja entre a meia-noite de sábado e a meia-noite de domingo.

Estes cinco distritos estarão sob aviso amarelo entre as 9h00 de sexta-feira e as 00h00 de sábado.

Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Santarém, Lisboa e Castelo Branco vão estão sob aviso amarelo entre as 9h00 de sexta-feira e as 00h00 de domingo.

Já os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar com aviso amarelo entre as 9h00 de sábado e a meia-noite de domingo.

No sábado e domingo, cidades como Lisboa, Setúbal ou Faro poderão registar temperaturas próximas ou superiores a 35 ºC, enquanto o Interior poderá atingir valores entre 43 e 45 ºC, dependendo da evolução das massas de ar quente e da ausência de nortada.

A duração deste episódio de tempo quente permanece ainda incerta, porém – segundo o IPMA –, deverá prolongar-se para o início do mês de julho, em especial na região Sul.

Veja os conselhos da DGS:

. Beber água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não tem sede, evitando o consumo de bebidas alcoólicas;

. Fazer refeições frias e leves, comendo mais vezes ao dia;

. Utilizar roupa larga, que cubra a maior parte do seu corpo, e chapéu de abas largas e óculos de sol;

. Manter-se em ambientes frescos, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

. Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas;

. Utilizar protetor solar com fator > 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas;

. Se trabalhar no exterior faça-o acompanhado, porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência;

. Ter especial atenção com os doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida;

. No período de maior calor, correr as persianas ou portadas, e ao entardecer deixar que o ar circule pela casa;

. Manter-se informado relativamente às condições climáticas para poder adotar os cuidados necessários.

. Manter-se informado, hidratado e fresco.