Criança de 7 anos morre vítima de colisão de viaturas em Lousada

Uma criança de 7 anos morreu hoje vítima de um acidente de viação entre duas viaturas ligeiras na Estrada Carreira de Tiro, em Lousada (Porto), confirmou fonte do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Segundo fonte oficial do Hospital Padre Américo -- Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa (ULS-TS), em Penafiel (Porto), a criança de 7 anos entrou na unidade em paragem cardiorrespiratória.

"As manobras continuaram no hospital, mas o quadro de saúde não se alterou" e foi declarado o óbito, acrescentou a mesma fonte hospitalar.

Fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa, adiantou que o alerta da colisão entre as duas viaturas ligeiras foi dado as 07:32 na Estrada Carreira de Tiro, em Lousada, tendo resultado desse acidente "um ferido grave e um ferido ligeiro".

Os feridos foram ambos transportados para o Hospital Padre Américo ULS-TS, em Penafiel (Porto).