Lisboa. Loja centenária de ginjinha promete resistir ao fecho nos tribunais

“A posição do senhorio é totalmente irreversível. Há mais de um mês que não mostra qualquer vontade, nem de dialogar connosco, nem com a Câmara Municipal de Lisboa, porque acha que tem o direito de ficar com a loja. Nós não concordamos e, portanto, serão os tribunais a decidir”, afirmou.

Com um rosto mais fechado, o gerente deste espaço centenário, Nuno Coelho, bisneto do fundador, lamentou a intransigência do atual senhorio em anuir a permanência deste negócio com a mesma gerência.

A mediar este conflito está a Câmara Municipal de Lisboa, através do vereador responsável pelo programa “Lojas com História”, Diogo Moura, que admitiu à agência Lusa que o desfecho mais previsível é este diferendo acabar a ser esgrimido nos tribunais.

Em causa está um diferendo entre o gerente da Ginjinha Sem Rival, Nuno Gonçalves, e o atual proprietário do edifício, Axel Gassnann, um empresário alemão que instalou no mesmo prédio um hotel e que denunciou o contrato de arrendamento da loja centenária, situada na Rua das Portas de Santo Antão, a poucos metros da Praça do Rossio.

A histórica loja Ginjinha Sem Rival, instalada na zona histórica de Lisboa desde 1890, tem ordens para fechar portas no final do mês, mas o gerente promete “lutar até ao fim”, nem que seja nos tribunais.

Ainda que tenha ordem para encerrar a loja na próxima segunda-feira, o gerente da Ginjinha Sem Rival assegurou que vai manter as portas abertas até que um tribunal determine que as feche.

“Vamos manter o nosso ritmo de trabalho normal e, muito provavelmente, o senhor irá pôr uma ação de despejo, à qual nós iremos contestar em tribunal porque achamos que estamos protegidos como Loja com História até ao final do ano de 2027”, argumentou.

A Ginjinha Sem Rival, criada em 1890, é uma das 162 lojas distinguidas pela Câmara e Lisboa no âmbito do programa Lojas com História, criado com o objetivo de proteger estabelecimentos emblemáticos da cidade.

A legislação em vigor garante proteção dos contratos até ao final de 2027, sendo esse o entendimento tanto da gerência da Ginjinha Sem Rival, como da Câmara de Lisboa, segundo disse à Lusa o vereador com o pelouro das Lojas Com Historia, Diogo Moura.

“A Câmara está a acompanhar este processo e tem um entendimento sobre aquilo que é o reconhecimento destas lojas e esta distinção que é aplicada nos seus estabelecimentos. A lei define que há uma proteção legal destes contratos até dezembro de 2027 e esse é também o entendimento do inquilino”, observou.

Reconhecendo os limites da sua intervenção numa disputa entre privados, o autarca assegurou estar a fazer tudo o que a lei permite para evitar o fecho da Ginjinha Sem Rival e disponibilizou-se para ter uma intervenção jurídica, caso o diferendo avance para os tribunais.

Paralelamente, Diogo Moura referiu que a Câmara de Lisboa está a ultimar uma proposta de revisão do regulamento das Lojas com História, para permitir o alargamento do número deste tipo de estabelecimentos e explicou que esse trabalho está a ser realizado com a colaboração de 14 municípios.

O vereador defendeu também uma alteração da lei por parte do Governo que permita “clarificar os direitos dos novos contratos de arrendamento e reforçar a proteção de negócios que, para além do valor histórico, demonstre viabilidade económica e relevância cultural”.

Por sua vez, numa resposta enviada à agência Lusa, fonte oficial da Europe Hotels International (EHI), detentora do prédio da Ginjinha Sem Rival, disse esperar que o espaço esteja desocupado na segunda-feira, mas manifestou a sua disponibilidade para um entendimento.

“A EHI afirma continuar aberta a um entendimento, reiterando que existe uma proposta financeira, “muito vantajosa”, apresentada aos responsáveis pela Ginjinha Sem Rival, que permitiria a mudança da loja para outro local, mantendo a produção e alargando até a distribuição da bebida no próprio hotel. A empresa considera que a solução está nas mãos dos arrendatários, apelando ao "bom senso" para evitar que o caso avance para tribunal.

A mesma fonte assegurou ainda que o objetivo passa por manter a loja com a sua traça original e a venda de ginjinha ao público, como atualmente, mas com a realização de obras de reabilitação, tanto no interior como no exterior.

“Sobretudo, pretendemos renovar o espaço e melhorar a sua imagem mantendo totalmente a tradição. Temos uma visão no sentido de manter as tradições de Lisboa e da sua cultura. Não queremos adulterar as tradições de Lisboa, por isso, a decisão de manter a loja, o seu conceito e a inserção de uma imagem de qualidade da loja na baixa pombalina”, sublinha a EHI.

Para o atual proprietário do prédio da Ginjinha Sem Rival, o contrato do estabelecimento já não está abrangido pelas regras das Lojas com História, uma vez que a gerência celebrou em 2014 um novo acordo com a empresa russa que detinha anteriormente o edifício.