Muito calor no fim de semana. Só o Litoral Norte escapará a temperaturas acima dos 40

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa para uma subida gradual das temperaturas até ao fim de semana na ordem dos 10 graus Celsius, prevendo-se em algumas regiões máximas acima de 40 graus.

Em comunicado, o IPMA esclarece que a ação conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores, que se irá estender em crista para o Golfo da Biscaia, e um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, dará origem ao transporte de uma massa de ar proveniente do norte de África, favorável a uma situação meteorológica de tempo quente e seco.

A temperatura irá registar uma subida gradual, com os valores mais elevados a partir de sábado, quando deverão variar entre 35 e 40°C na generalidade do território, com exceção de alguns locais do Litoral Norte e Centro, e valores entre 40 e 44°C na região Sul, Vale do Tejo e Vale do Douro.

Segundo o IPMA, a temperatura mínima irá registar valores próximos de 20°C em grande parte do território, em especial na região Sul, onde poderá não baixar de 25 °C em alguns locais, nomeadamente no litoral do Algarve e região de Portalegre.

As previsões apontam também para a presença de poeiras em suspensão em todo o país.

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no Norte e Centro e subida de temperatura, em especial da máxima.

Os concelhos de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, e Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, encontram-se em perigo máximo de incêndio rural. Segundo o IPMA, mais de 80 municípios do interior Norte, Centro e da região do Algarve estão hoje em perigo muito elevado.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15ºC, Braga e Viana do Castelo, e os 25ºC, em Faro, e as máximas entre os 25º, em Viana do Castelo, e os 40º, em Évora.

12 distritos sob aviso laranja devido ao calor

Doze distritos de Portugal continental vão estar no fim de semana sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente.

Évora, Faro, Setúbal, Beja e Portalegre vão estar sob aviso laranja devido “à persistência de valores elevados da temperatura máxima”, entre as 00h00 de sábado e as 17h00 de domingo.

A partir das 9h00 desta sexta-feira e até às 00h00 de sábado, estes cinco distritos encontram-se sob aviso amarelo.

Já em Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Santarém, Lisboa e Castelo Branco, o aviso vai vigorar entre as 00h00 e as 17h00 de domingo.

Estes sete distritos, juntamente com Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Coimbra, estão antes sob aviso amarelo, entre as 9h00 de sexta-feira e as 00h00 de domingo.