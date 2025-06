Nacional 2 volta a fazer história ao ser distinguida como Rota Internacional nos Prémios Mototurismo 2025

A rota da Estrada Nacional 2 (EN2) foi eleita “Rota Internacional do Ano” na IV edição dos Prémios Mototurismo 2025, um dos mais prestigiados eventos do setor realizados em Espanha, que distingue anualmente as melhores iniciativas de promoção do turismo em duas rodas.

Para a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 (AMREN2), o galardão internacional “representa um marco importante para Portugal” e reforça o crescente reconhecimento da rota “como um dos mais emblemáticos itinerários europeus para os amantes das viagens de moto”.

Já a autarquia de Chaves diz que este reconhecimento internacional “vem consolidar a posição da EN2 como um destino turístico de eleição, e promete atrair ainda mais entusiastas de moto turismo à descoberta do coração de Portugal, ao longo de uma rota que é já um símbolo de identidade, diversidade e autenticidade”.

“A nomeação e atribuição deste prémio refletem o esforço conjunto de diversas entidades portuguesas, nomeadamente a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, que têm trabalhado ativamente na valorização e promoção deste trajeto turístico de excelência”, acrescenta.

Com 739,26 quilómetros a atravessar o país de norte a sul, de Chaves a Faro, a EN2 oferece uma experiência única, combinando património, paisagens deslumbrantes, cultura local e hospitalidade, que fazem dela uma referência incontornável no panorama do moto turismo internacional.

A Nacional 2 é a terceira estrada mais extensa do mundo, a seguir à rota 66 dos Estados Unidos da América (EUA) e à rota 40 da Argentina.