Obras de 1,5 milhões no bloco de partos em Beja arrancam no próximo mês

A requalificação do bloco de partos do serviço de obstetrícia do hospital de Beja, incluindo a criação de uma sala para cesarianas, arranca "na primeira semana de julho", num investimento de 1,5 milhões de euros.

O presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), José Carlos Queimado, revelou esta sexta-feira à agência Lusa que as obras no bloco de partos do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, vão ter início "na primeira semana de julho", decorrendo, neste momento, o "processo de mudança interna do serviço".

"Este hospital tem 50 anos e, portanto, é uma aventura [para fazermos obras], porque temos de mudar vários serviços internamente. Por estes dias, estamos neste processo [e] já mudámos alguns para que as obras iniciem no próximo mês", disse o responsável.

A intervenção contará com a remodelação total do piso, assim como a criação de uma sala de cirurgia para cesarianas, a qual, atualmente, apenas existe no bloco central da unidade hospitalar, o que "não é recomendado".

"O que acontece é que, quando uma mulher precisa de ir ao bloco fazer uma cesariana, no nosso caso, vai ao bloco onde acontece tudo o resto, [mas] a partir desta obra o piso passará a ter uma sala de cirurgias junto das salas atuais e só para a Obstetrícia", explicou.