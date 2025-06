PJ deteve no Algarve homem procurado pelo Cazaquistão por suspeitas de burlas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quarta-feira, na zona do Algarve, um cidadão estrangeiro, sob o qual pendia um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Cazaquistão, por fortes suspeitas da prática do crime de burla qualificada.

Em comunicado, a PJ indica que entre 2019 e 2022, o suspeito terá “arquitetado um esquema, que consistiu na celebração fictícia de contratos de fornecimento de equipamento e uniformes desportivos com organizações afiliadas, após o que os fundos atribuídos foram ilegalmente retirados e distribuídos entre os membros do grupo criminoso”.

“O dinheiro retirado era depois transferido através de intermediários ou emitido como dividendos, tendo causado um prejuízo ao Estado avaliado em cerca de um milhão e oitocentos mil euros, ao câmbio atual”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, o suspeito pode vir a ser condenado a uma pena de 12 anos de prisão.

O detido, com 69 anos, irá ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, para aplicação de medida de coação tendo em vista o desenvolvimento de ulterior processo de extradição.