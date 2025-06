Reveja o Encontro Fora da Caixa no Funchal

Esta sexta-feira, ao longo da tarde, o Savoy Palace, no Funchal, recebe uma nova edição dos Encontros Fora da Caixa, uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos com o apoio da Renascença.

Desta vez o tema em destaque é “Madeira: Perspetivas do próximo ciclo político e económico” – um debate alargado sobre o momento de transição que a Região Autónoma da Madeira, o país e o mundo atravessam. O encontro conta com a participação de figuras de relevo da política, economia e sociedade.

Às 15h00, Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, traça a visão para o futuro económico e social da Região Autónoma.

Segue-se a intervenção de Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da CGD, que apresentará os grandes desafios para o país numa nova era global.

A reflexão política aprofunda-se com a emissão em direto do programa da Renascença “Conversa de Eleição”, moderado por Filipa Ribeiro, com Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro a analisarem o novo quadro político nacional.

A geopolítica e as relações internacionais serão o centro do diálogo que se segue entre Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, e José Pedro Frazão, jornalista da Renascença.

Às 17h00, um painel empresarial traz a perspetiva de líderes com raízes na Madeira: André Caldeira (Grupo PortoBay), Carolina Catanho da Silva (Grupo Sousa) e Armando Santos (CGD), que discutirão oportunidades e desafios no novo ciclo económico.

O dia termina com uma actuação de jazz e poesia pelo duo Nicolau Santos & Manuel Lourenço – Jazz & Poetry Ensemble.

A entrada é livre, mediante inscrição junto do seu gestor, ou poderá assistir em direto em rr.pt e nas redes sociais da Caixa e da Renascença.

Consulte aqui o Programa:

MADEIRA: PERSPETIVAS DO PRÓXIMO CICLO POLÍTICO E ECONÓMICO

14h30 - ACREDITAÇÃO

15h00 - A MADEIRA E O FUTURO: PERSPETIVA ECONÓMICA E SOCIAL

Miguel Albuquerque | Presidente do Governo Regional da Madeira

15h15 - DESAFIOS NUMA NOVA ERA

Paulo Moita de Macedo | Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos

15h45 - PROGRAMA RENASCENÇA - CONVERSA DE ELEIÇÃO

Moderadora | Filipa Ribeiro

Fernando Medina

Miguel Poiares Maduro

16h30 “PORTUGAL, EUROPA E O MUNDO EM 2025”

José Pedro Frazão à conversa com Raquel Vaz Pinto | Investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa

17h00 PERSPETIVAS EMPRESARIAIS: OPORTUNIDADES E DESAFIOS NO NOVO CICLO

Moderador | José Pedro Frazão

André Caldeira | Administrador do Grupo PortoBay

Carolina Catanho da Silva | Administradora e CFO do Grupo Sousa

Armando Santos | Diretor de Marketing de Empresas da Caixa Geral de Depósitos

17h45 NICOLAU SANTOS & MANUEL LOURENÇO ‑ JAZZ & POETRY ENSEMBLE