Saiba como deve proteger-se do calor. Veja os alertas e conselhos da DGS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a adoção de medidas de proteção adicionais nos próximos dias, face ao aumento gradual da temperatura no continente, com “atenção especial” aos grupos mais vulneráveis ao calor.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, está prevista uma subida acentuada das temperaturas em todo o território continental, com origem na deslocação de uma massa de ar quente e seco proveniente do Norte de África.

Esta situação poderá configurar uma onda de calor, com valores máximos entre 35ºC e 40°C na generalidade do território Continental, e entre 40ºC e 44°C no interior Sul, Vale do Tejo e Vale do Douro. As temperaturas mínimas também permanecerão elevadas, podendo não descer abaixo dos 25°C em alguns locais.