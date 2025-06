Trabalhadores da Trust in News mantêm greve por tempo indeterminado até serem pagos

Os trabalhadores da Trust in News (TiN), reunidos em plenário, aprovaram hoje a continuação da greve que dura há uma semana até serem pagos os salários e subsídios em atraso, disse à Lusa a delegada sindical da Visão.

No plenário hoje realizado "aprovámos a continuação da greve por tempo indeterminado por ampla maioria", afirmou Clara Teixeira, adiantando que das 55 pessoas presentes, 44 votaram a favor.

Os trabalhadores estão em greve há uma semana, desde 20 de junho, e prometem assim continuar até que lhes sejam pagos as remunerações em atraso: 75% do salário de maio, subsídios de refeição de maio e junho e subsídios de férias.

"Vamos continuar o tempo que for preciso até nos pagarem", salientou a delegada sindical.

Apesar da greve, a revista Caras saiu para as bancas com um dia de atraso e revista Visão saiu no dia previsto, mas ambas numa versão reduzida.

Fundada em 2017, a TiN é detentora de 16 órgãos de comunicação social, em papel e plataformas digitais.