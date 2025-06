Veja que urgências do SNS vão estar fechadas no fim de semana

Seis urgências vão estar fechadas no sábado e domingo, a maioria das especialidades de Obstetrícia e Ginecologia na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com as Escalas de Urgência do SNS, consultadas pela Renascença, está previsto o fecho de cinco especialidades de Urgência Obstetrícia e Ginecologia e uma de Urgência Pediátrica no sábado e de quatro especialidades de Urgência Obstetrícia e Ginecologia e uma de Urgência Pediátrica no domingo, além do encerramento da Urgência Geral no Amadora-Sintra no domingo, durante todo o dia.



- Hospital Garcia de Orta, em Almada

A ULS de Almada/Seixal tem previsto o fecho no fim de semana das urgências de Ginecologia e Obstetrícia.

- Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, de Amadora-Sintra

A ULS Amadora/Sintra tem a Urgência Pediátrica referenciada entre as 00h00 e as 8h00 e entre as 20h00 e as 24h00 de sábado e de domingo, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

No sábado e no domingo, a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia estará referenciada entre as 00h00 e as 8h00, recebendo apenas urgências internas ou casos referenciados pelo CODU ou INEM.

No domingo, a Urgência Geral do hospital estará encerrada durante todo o dia.

- Hospital de Braga

A ULS Braga terá o serviço de urgência de Obstetrícia e Ginecologia condicionado entre as 0h00 e as 24h00, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM.

- Hospital de Vila Franca de Xira

A ULS Estuário do Tejo vai ter a Urgência Pediátrica e a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia encerradas no sábado e no domingo.

- Hospital Distrital de Santarém

A ULS Lezíria terá a Urgência de Obstetrícia encerrada durante o sábado e o domingo.

- Hospital Beatriz Ângelo, em Loures

A ULS Loures/Odivelas terá a Urgência Pediátrica condicionada no sábado e no domingo, recebendo apenas urgências internas ou casos referenciados pelo CODU ou INEM.

- Hospital Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes

Na ULS Médio Tejo, a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia vai estar encerrada durante todo o dia no sábado.

- Hospital de Santo André, em Leiria

A ULS Região de Leiria terá a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia encerrada no sábado e no domingo.





Para esta sexta-feira, estão cinco urgências fechadas e outras cinco encontram-se condicionadas, estando reservadas a urgências internas e a casos referenciados pelo INEM e Linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão, e fins de semana prolongados.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.