Centenas protestam em Lisboa contra crise na habitação e subida de preços

A manifestação contou com a presença de vários partidos de esquerda. Isabel Mendes Lopes, deputada do Livre, defendeu a necessidade de investir em construção pública e apoiar cooperativas de habitação, sublinhando que “é preciso garantir medidas de médio e longo prazo para evitar novas crises” .

Entre palavras de ordem como “baixem as rendas, subam os salários” e desabafos como “estamos fartos de escolher: pagar a renda ou comer” , os manifestantes denunciaram o aumento do custo de vida e a falta de respostas do Governo.

Também Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, voltou a pedir a fixação de tetos máximos para as rendas, defendendo que Portugal deve seguir as recomendações europeias para controlar preços no mercado de arrendamento, além de enfrentar problemas como o excesso de turismo e o elevado número de casas vazias.

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, criticou o papel da banca na crise, afirmando que “é impossível alugar uma casa hoje, nem sequer um quarto”, e defendeu que os bancos devem ser responsabilizados por contribuírem para a situação atual.

Durante as declarações do líder comunista, uma manifestante interrompeu para relatar que será despejada a partir de 31 de agosto, por ter deixado de receber apoio à renda.

“O ano passado devia ter recebido 200 euros e recebi 93. Onde é que foram os outros dinheiros?”, questionou.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), desde o início do ano as rendas subiram mais de 10% e o preço das casas aumentou mais de 16%. Está prevista para amanhã um protesto semelhante no Porto.