IPMA pondera subir alerta para vermelho em alguns distritos devido ao calor

O IPMA vai reavaliar até ao final do dia os níveis de alerta, que pode subir para o mais elevado em alguns distritos devido às previsões meteorológicas de calor, mesmo durante a noite, especialmente na segunda-feira.

As previsões do Instituto Português do Mar e da (IPMA), que colocaram este sábado vários distritos em alerta laranja, serão reavaliadas até ao final do dia, disse à Lusa a meteorologista de serviço, Paula Leitão.

Os dados mais recentes indicam, especialmente dia 30, que as temperaturas vão ser superiores a 40 graus em alguns distritos, com tempo muito seco e instabilidade que, segundo explicou, significa que se houver um fogo pode ser muito difícil de o dominar.