Quatro detidos em operação especial de prevenção criminal na Cova da Moura

Quatro pessoas foram detidas na zona da Cova da Moura, concelho da Amadora, numa operação especial de prevenção criminal, revelou este sábado à agência Lusa o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Segundo o Cometlis, as detenções foram por posse de produto estupefaciente, por mandado de detenção emitido por autoridade judicial e duas por resistência e coação sobre funcionário (polícia).

Nesta "Operação Especial de Prevenção Criminal", que começou às 22:30 de sexta-feira e terminou à 01:00 de hoje, "foram identificadas cerca de 150 pessoas" e "apreendidas 12 garrafas de óxido nitroso, produto estupefaciente", mais de 17 mil euros em notas, alegadamente de proveniência ilícita, segundo a PSP, e duas armas brancas.

A PSP decidiu organizar esta operação após verificar nos últimos três meses ocorrências com armas de fogo, designadamente com pessoas baleadas no Bairro Alto Cova da Moura, tendo como objetivo detetar a existências de armas e prevenir a ocorrência de mais incidentes violentos, adianta em comunicado o Cometlis.

Segundo a mesma fonte, intervenção policial teve lugar apenas numa secção de uma das artérias principais da Cova da Moura, apesar de "todo o bairro se encontrar com diversas festas a decorrer e estabelecimentos ilegais a laborar". .

Além das pessoas identificadas, foram fiscalizados dois estabelecimentos que não possuem licença de utilização, tendo sido apreendidas num deles 12 garrafas de óxido nitroso e levantados diversos autos contraordenacionais.

No segundo estabelecimento foi localizado produto estupefaciente e dinheiro na zona interior do balcão tendo a respetiva proprietária, de 44 anos, sido detida por tráfico de estupefacientes. No total, foram apreendidas 146 doses de cocaína, 52 de heroína e cerca de seis de haxixe, bem como 1.194,70Euro e duas facas.

Para além desta situação, ocorreram mais duas detenções por resistência e coação, sendo a primeira de uma mulher de 29 anos que se recusou a fornecer a bolsa que trazia consigo para ser verificado o seu conteúdo. Segundo a PSP, no interior da referida bolsa foram encontrados 16.550 euros, cuja proveniência a mulher não conseguiu justificar, razão pela qual foi apreendida a quantia por suspeita de que possa ser proveniente de origem ilícita.

A segunda detenção por resistência e coação foi de um rapaz de 18 anos, irmão da detida, que tentou soltar a mesma dos polícias, originando uma torção no braço de um dos polícias que teve que ser conduzido ao Hospital São Francisco Xavier. Este policia ficou "incapacitado para o serviço", acrescenta a PSP.

Foi ainda localizado um homem sob o qual pendia um mandado de detenção e condução ao serviço de psiquiatria do Hospital de Santa Maria (Lisboa), ao qual foi dado cumprimento.

Estiveram envolvidos nesta operação 60 polícias de diversas valências da Divisão da Amadora da PSP, tendo os resultados sido comunicados ao Ministério Público.