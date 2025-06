Queda de telhado de um prédio no concelho da Moita afeta 39 pessoas

A queda do telhado de um prédio em Vale da Amoreira, no concelho da Moita, distrito de Setúbal, afetou hoje 39 moradores, sem registo de feridos, estando a ser apurado o número de desalojados, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que "o telhado caiu para a escada do edifício de três andares".

Segundo a mesma fonte, o Serviço de Ação Social da Câmara da Moita está a fazer a avaliação do número de pessoas desalojadas e das pessoas que podem ficar deslocadas em casa de familiares.

O alerta para esta ocorrência foi dado às 16:31, segundo o comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 11 operacionais, dos bombeiros da Moita, do Serviço Municipal de Proteção Civil e da PSP, apoiados por três veículos.

No local estão ainda elementos do Serviço de Ação Social da Câmara da Moita e um vereador do município.