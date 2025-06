Sete distritos em alerta vermelho no domingo devido a onda de calor

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) decidiu este sábado elevar o nível de alerta em sete distritos do país devido à persistência de temperaturas muito elevadas, colocando-os sob aviso vermelho, o mais grave na escala de avisos meteorológicos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

No domingo, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja, Santarém e Castelo Branco vão estar em alerta vermelho. As previsões apontam para temperaturas máximas extremas, destacando-se Beja, que poderá atingir os 44.ºC, e Évora, com máximas de 43.ºC.

Para Lisboa, o IPMA prevê um máximo de 41.ºC e uma noite especialmente quente, com mínimas de 24.ºC.

Portalegre será um dos pontos mais críticos durante a noite de domingo, com previsão de mínima de 28.ºC, caracterizando uma noite tropical. A combinação de calor diurno e ausência de arrefecimento noturno justifica o nível máximo de alerta.

Os distritos do litoral norte e centro — Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Leiria — vão manter-se em aviso amarelo no domingo, enquanto os restantes permanecem em alerta laranja.

Na segunda-feira, Lisboa e Setúbal regressam ao aviso laranja. Já Portalegre, Évora, Beja, Santarém e Castelo Branco mantêm-se sob aviso vermelho, prolongando as condições de calor extremo em várias zonas do país.