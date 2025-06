Um morto e um ferido grave em acidente entre dois ligeiros na A8

Um acidente este sábado à tarde entre duas viaturas ligeiras de passageiros na Autoestrada 8 (A8) provocou a morte de uma mulher de 82 anos e ferimentos graves num idoso de 90, que ficou hospitalizado, segundo a GNR.

O oficial de serviço ao comando da GNR, em Lisboa, adiantou que o alerta para o acidente foi dado às 16:22, tendo havido um corte total da via, que pelas 19:15 se fazia apenas pela faixa da esquerda.

A morte da senhora de 82 anos foi declarada no local pelos serviços de emergência médica, tendo o ferido grave, de 90 anos, sido transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, existindo ainda ferimentos ligeiros numa pessoa que circulava na outra viatura envolvida no acidente.

A colisão ocorreu na A8, no sentido sul/norte, ao quilómetro 21,7, próximo do nó com a A21, na zona da Malveira.