Grávida perde bebé depois de ter ido a cinco hospitais em 13 dias

Uma grávida perdeu o bebé pouco tempo após o nascimento, depois de ter ido a cinco hospitais em 13 dias, queixando-se de dores intensas. O caso foi noticiado este domingo pelo Correio da Manhã.

O bebé morreu logo após a cesariana, no Hospital Santa Maria, em Lisboa, alegadamente devido "a baixa oxigenação".

A Direção Executiva do SNS afirmou à Renascença que teve conhecimento do caso este domingo e "está a averiguar a situação para apurar todos os factos".

De acordo com o CM, a grávida, de 37 anos, relatou que terá ido pela primeira vez ao hospital a 10 de junho, depois de ligar para o SNS24, queixando-se de dores intensas e peso abdominal. A mulher foi encaminhada para o hospital de Setúbal, onde terá realizado um CTG para avaliar o bem-estar do feto, que indicou que tudo estaria bem. Posteriormente, a 16 de junho, realizou novo contacto para o SNS24, tendo sido reencaminhada para o hospital do Barreiro, onde voltou a realizar exames, que também não indicavam problemas.

No dia 19 de junho, a utente terá dado entrada na urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, com 40 semanas e 3 dias de gestação, onde realizou novo CTG sem alterações.

Treze dias após a primeira chamada para o SNS24, a grávida, com 41 semanas, terá ido para as urgências do hospital de Cascais. Sem vaga para internamento, a mulher foi transportada de ambulância foi transportada para o Hospital de Santa Maria. No Hospital, segundo o CM, o parto terá sido induzido, tendo os médicos, posteriormente, optado por realizar uma cesariana. O hospital terá afirmado que não se tratava de uma gravidez de risco e que o histórico de ecografias apresentava um crescimento normal do feto.



À RTP, o Hospital Santa Maria explicou que "durante a cesariana foi constatada a existência de um hematoma grande do ligamento largo do útero, o qual dificultou a incisão no útero e atrasou substancialmente a extração do feto. O recém-nascido pesava 4525g, mostrava sinais de vida, mas não resistiu ao episódio de baixa oxigenação sofrido nos momentos que antecederam o nascimento".

A família aguarda o resultado da autópsia para averiguar se avançará com uma queixa.

Contactado pela Renascença, o Hospital Garcia de Orta – onde a utente foi vista na urgência com 40 semanas e 3 dias – afirma que não havia critérios clínicos para internamento.

"A ULS Almada-Seixal confirma que a utente em causa deu entrada na urgência de ginecologia e obstetrícia no dia 19 de junho, com 40 semanas e 3 dias de gestação, tendo realizado um CTG, sem registo de alterações patológicas, não apresentando critérios clínicos para internamento. A utente foi, então, informada que, se nada se alterasse, às 41 semanas deveria contactar SNS 24 para ser encaminhada para uma unidade hospitalar disponível à data para indução de trabalho de parto", refere o hospital em nota.

A ULS Almada-Seixal lamentou a morte do recém-nascido.